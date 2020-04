Associazioni | 22 Apr 2020 CONDIVIDI:

Toscana, mascherina obbligatoria negli studi Tv? L'Ast chiede chiarimenti al presidente Rossi

Il sindacato regionale scrive al governatore invitando «a trovare un rimedio a beneficio di chi lavora in tv e dei telespettatori toscani che sarebbero costretti ad assistere ai talk-show senza poter guardare in faccia chi parla».

Mascherina obbligatoria negli studi Tv della Toscana?

Su segnalazione di alcuni giornalisti impegnati nelle emittenti televisive, il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, ha scritto al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, per chiedere chiarimenti o una modifica all'ordinanza del 18 aprile 2020 sulle misure di contenimento del coronavirus negli ambienti di lavoro. «Se applicata alla lettera – osserva l'Assostampa in una nota – l'Ordinanza obbligherebbe giornalisti e ospiti in studio a indossare la mascherina davanti alle telecamere. Tale obbligo non risulta però nelle trasmissioni nazionali, dove, per esempio, Fabio Fazio intervista il professor Burioni, senza che conduttore e ospite abbiano la mascherina. Da qui l'invito a trovare un rimedio a beneficio di chi lavora in tv, in Toscana, e dei telespettatori toscani che sarebbero costretti ad assistere a talk-show senza poter guardare in faccia chi parla».



Sulla vicenda, rende noto l'Ast, la Regione ha istituito un gruppo tecnico, coordinato dall'assessore Vittorio Bugli, chiamato a definire «le regole di sicurezza che, una volta adottate, consentiranno di effettuare interviste e interventi negli studi radio-televisivi».



Sul sito dell'Assostampa Toscana il testo della lettera inviata al presidente della Regione, Enrico Rossi.



