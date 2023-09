La pagina Facebook della Tgr Rai della Toscana

27 Set 2023

Toscana: Odg, Ast e Ussi al fianco della collega della Rai Sara Meini. «Polemica pretestuosa sul suo ruolo»

In un articolo di stampa e in una nota di una componente sindacale dell'Usigrai si fa riferimento a una presunta recente nomina della giornalista della Tgr a bordocampista per le dirette sulla nazionale femminile di calcio. «Eppure si tratta di un ruolo che ricopre dal 2019», fanno notare i rappresentanti della categoria.

Solidarietà è stata espressa dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci e dal presidente dell'Ussi Toscana Franco Morabito, alla collega Sara Meini, al centro di una polemica pretestuosa sul suo ruolo da bordocampista per le dirette sulla Nazionale femminile di calcio.



«In un articolo di stampa e in una nota di una componente sindacale dell'Usigrai – spiegano i rappresentanti regionali dei giornalisti – si fa riferimento a una presunta recente nomina della collega della Tgr Toscana, gettando ombre sui suoi meriti professionali. Eppure si tratta di un ruolo che la collega, punto di riferimento a livello nazionale per il calcio femminile, ricopre dal 2019. Stupisce dunque che questa polemica sia stata imbastita ora, contravvenendo tra le altre cose allo spirito di collaborazione tra colleghi, uno dei pilastri della deontologia professionale».