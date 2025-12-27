CERCA
Foto: sindacatogiornalistitnbz.it
Associazioni 17 Gen 2026

Trento, provvedimento disciplinare a delegata sindacale Asuit per un’intervista: la solidarietà di Sjg, Cdr e redazione Tgr

Il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige: «Non si può pretendere che gli organi di informazione ed il servizio pubblico diano conto esclusivamente delle veline istituzionali».

«La libertà di stampa non può essere conculcata con provvedimenti disciplinari ritorsivi, che minacciano la libertà di espressione delle persone intervistate dal servizio pubblico radiotelevisivo». Lo afferma in una nota diffusa venerdì 16 gennaio 2026 il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige, a proposito del preannunciato provvedimento disciplinare ad una dipendente dell’Azienda sanitaria universitaria integrata sentita dalla redazione del Tgr Rai di Trento sugli annosi problemi che affliggono la sanità pubblica come carenze di personale e apparecchiature vetuste nel pronto soccorso.

Il comunicato prosegue: «Episodio tanto più grave perché colpisce una delegata sindacale, alla quale il sindacato regionale giornalisti esprime la propria solidarietà. Non si può pretendere che gli organi di informazione ed il servizio pubblico diano conto esclusivamente delle veline istituzionali».

Il sindacato regionale conclude: «Compito della libera stampa è continuare a fare domande ed essere il “cane da guardia” di qualsiasi potere, compresa l’Asuit». (anc)

