I rappresentanti dei giornalisti alla manifestazione di Trieste (Foto: @Artventuno)

05 Set 2022

Trieste, giornalisti al fianco dei lavoratori Wartsila

I rappresentanti di Assostampa Fvg, Ordine regionale, Articolo 21 Fvg, Ucsi regionale e Circolo della stampa in piazza alla manifestazione per difendere lavoro, industria, competenze, know how. Il racconto del presidente del sindacato regionale, Carlo Muscatello.

Anche molti giornalisti di Assostampa Fvg, Ordine regionale, Articolo 21 Fvg, Ucsi regionale e Circolo della stampa in piazza a Trieste, sabato 3 settembre 2022, mescolati alle oltre 12mila persone che hanno risposto all'appello dei lavoratori della Wartsila. È stata la giornata della grande mobilitazione: un'intera città – ma molte donne e uomini sono arrivati dal resto della regione – si è schierata compatta a fianco dei sindacati per difendere lavoro, industria, competenze, know how.



«I sindaci con le fasce tricolori, i parlamentari regionali, il vescovo del capoluogo giuliano, i vertici confindustriali, la cosiddetta società civile, soprattutto la gente, il popolo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Ma è una battaglia che va oltre il confine di un territorio e che parla all'Italia intera, in un momento difficile e di crisi per imprese e lavoratori», racconta Carlo Muscatello, presidente del sindacato regionale dei giornalisti, su articolo21.org.



«In 450 – ricorda – più circa altrettanti dell'indotto rischiano il loro posto alla Wartsila di San Dorligo della Valle, vicino Trieste. Stabilimento sano, di eccellenza, che ha usufruito negli anni di contributi pubblici italiani e che ora la proprietà vorrebbe riportare in Finlandia. Dietro a ogni numero una famiglia, migliaia di persone che chiedono lavoro e dignità. E alle quali la campagna elettorale non parla».