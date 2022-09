Sicilia, a Roberto Leone le funzioni di segretario dell'Assostampa

05 Set 2022

Il Consiglio regionale dell'Associazione ha preso atto che, a seguito delle dimissioni del segretario Roberto Ginex, sono affidati al vicesegretario vicario «i poteri e doveri di competenza del segretario regionale» fino al Congresso in programma a ottobre a Palermo. Entro settembre l'elezione dei delegati.

«Il Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa, riunito lo scorso primo settembre, ha preso atto che, a seguito delle dimissioni del segretario regionale Roberto Ginex, sono affidati al vicesegretario regionale vicario Roberto Leone i poteri e doveri che a tutti gli effetti e per tutte le funzioni di legge e di Statuto sono di competenza del segretario regionale, fino all'elezione in Congresso del nuovo segretario». Lo rende noto il sindacato regionale.



Il Consiglio regionale ha inoltre stabilito avvio e modalità delle attività precongressuali che porteranno all'elezione dei delegati entro il 27 settembre. «Il XXXIV Congresso dell'Associazione Siciliana della Stampa – spiega l'Assostampa – si svolgerà al San Paolo Palace di Palermo, da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre 2022. Le operazioni precongressuali si svolgeranno in particolare secondo quanto previsto agli articoli 4, 9, 10, 16, 36, 39, 41 dello Statuto. Verranno eletti 77 delegati (65 professionali e 12 collaboratori) su base provinciale e in ragione del numero degli iscritti. Entro il 7 ottobre si riunirà la Commissione verifica poteri».