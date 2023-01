Troupe della Tgr Rai aggredita in Piemonte. La solidarietà dell'Usigrai

18 Gen 2023

I tre colleghi si trovavano a Romano Canavese, dove una donna è morta nel rogo della sua abitazione. Un attacco «immotivato e inaccettabile, che mette in luce i rischi a cui gli operatori dell'informazione sono esposti quando si trovano a documentare fatti in contesti a rischio», rilevano i rappresentanti sindacali.

L'Usigrai e il Cdr della Tgr Piemonte esprimono solidarietà nei confronti della troupe della Tgr Piemonte che - informa una nota del sindacato - è stata aggredita a Romano Canavese (dove una donna è morta nel rogo della sua abitazione) nella serata di martedì 17 gennaio 2023 e composta dal giornalista Davide Denina, dal telecineoperatore Luciano Gallian e dallo specializzato esterno di ripresa Niccolò Buffa.



«Un'aggressione immotivata e inaccettabile, che mette in luce i rischi a cui gli operatori dell'informazione sono esposti quando si trovano a documentare fatti in contesti a rischio - sottolinea il sindacato -. Nel caso di specie, la violenza seguita all'accensione di un faretto da parte dello specializzato di ripresa, grazie all'intervento delle forze dell'ordine ha avuto come sola conseguenza il danneggiamento dell'attrezzatura e una selva di insulti e minacce nei confronti dei colleghi. Una volta di più, risuona un campanello di allarme per chi, come noi, tutela la libertà di informazione. Un allarme che non può passare inascoltato». (Ansa)