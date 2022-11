Sit-in dei giornalisti tunisini con il segretario generale Ifj, Anthony Bellanger (Foto: @IFJGlobal)

03 Nov 2022

Tunisia, i giornalisti denunciano intimidazioni da parte della polizia «nella totale impunità»

Secondo Yassine Jelassi, presidente del Sindacato nazionale di categoria (Snjt), la violenza contro i cronisti è raddoppiata nel 2022. Il Paese è al 94° posto nella classifica 2022 per la libertà di stampa di Reporter senza frontiere.

Il presidente del Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) Yassine Jelassi ha denunciato le intimidazioni dei giornalisti e l'impunità della polizia che, dice, sono diventate «una politica dello Stato». La violenza contro i giornalisti è raddoppiata in Tunisia nel 2022, ha sottolineato Jelassi in apertura di una conferenza regionale organizzata il 2 e 3 novembre, in occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, come riporta l'agenzia Tap.



Dai dati del sindacato, che registra quotidianamente gli attacchi contro i giornalisti, si può affermare secondo Jelassi, che la maggior parte di queste aggressioni, sono commesse dalla polizia nella totale impunità e rischiano di ostacolare il lavoro dei giornalisti.



La Tunisia è al 94° posto nella classifica del 2022 di Reporter senza frontiere (Indice della libertà di stampa per Paese, mentre nel 2021 era al 73° posto, afferma la stessa fonte).