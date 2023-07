Un edificio danneggiato da un bombardamento in Ucraina (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Lug 2023

Ucraina, giornalista russo ucciso in un bombardamento

La vittima, Rostislav Zhuravlev, lavorava per l'agenzia Ria Novosti. Ifj ed Efj: «Esortiamo le autorità a indagare prontamente su questa morte».

Durante un attacco ucraino nella regione ucraina occupata di Zaporizhzhia il 22 luglio 2023 il giornalista russo di Ria Novosti Rostislav Zhuravlev ha perso la vita e altri tre cronisti sono rimasti feriti.



L'esercito russo ha reso noto che Zhuravlev è stato colpito da un attacco ucraino con munizioni a grappolo nella regione meridionale di Zaporizhzhia.



In una nota congiunta Ifj ed Efj hanno sollecitato «le autorità a indagare prontamente sull'uccisione di Zhuravlev. Esortiamo le parti in conflitto a fornire ai giornalisti la migliore protezione possibile per consentire loro di svolgere i loro compiti in sicurezza».