Patrick Zaki a Bologna dopo il rientro dal Cairo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

23 Lug 2023

Zaki, Di Trapani: «Grazie ai giornalisti che non hanno spento la luce»

«Questa giornata di festa ci aiuta a ricordare che l'informazione ha un ruolo decisivo nella lotta per i diritti umani», osserva il presidente Fnsi nel giorno del ritorno in Italia dello studente egiziano.

«Finalmente Patrick Zaki è tornato in Italia. Finalmente dopo oltre 3 anni è un uomo libero. Voglio ringraziare tutti i giornalisti italiani che non hanno mai spento la luce su questa vicenda: se oggi Zaki è libero è anche grazie a chi non ha mai smesso di raccontare e denunciare. Questa giornata di festa ci aiuta a ricordare che l'informazione ha un ruolo decisivo nella lotta per i diritti umani, ovunque vengano violati», commenta il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani. (Ansa)