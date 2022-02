Ucraina, troupe del Tg2 fermata sulla strada per Cortkiv (Foto: google.it/maps)

26 Feb 2022

Ucraina, troupe del Tg2 fermata dai militari. Giornalista e operatore rilasciati dopo un'ora

Leonardo Zellino e Maurizio Calaió intercettati sulla strada che porta a Cortkiv, nell'ovest del Paese. I soldati hanno sequestrato loro documenti e cellulari per assicurarsi che si trattasse di reporter e non di infiltrati russi. Dopo i controlli hanno potuto riprendere il viaggio.

Una troupe del Tg2 è stata fermata dai militari ucraini sulla strada M19 che porta a Cortkiv, nell'ovest del Paese. Al giornalista Leonardo Zellino e al cameraman Maurizio Calaió sono stati sequestrati per un ora documenti e cellulari. In particolare sono stati visionati filmati, foto e contatti presenti sugli smartphone per dimostrare il loro reale lavoro di reportage.



Il timore delle forze ucraine è che militari russi riescano ad infiltrarsi nelle file nemiche camuffandosi da giornalisti stranieri o lavoratori ucraini. Dopo un'ora la troupe è stata rilasciata e ha potuto proseguire il suo viaggio verso Kiev. (Adnkronos)