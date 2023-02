La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Feb 2023

Usigrai: «Il rientro in Rai di Riccardo Iacona come consulente viola le regole del contratto di lavoro»

Per il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, «la priorità è la valorizzazione delle professionalità interne. Assistiamo invece a continue chiamate dall'esterno, con professionisti e agenti – la denuncia – che decidono sul prodotto editoriale».

«Il rientro in Rai di Riccardo Iacona, richiamato come consulente, viola le regole del contratto di lavoro, sulle modalità di impiego in azienda del personale cessato dal servizio». Lo afferma l'Esecutivo Usigrai che, in una nota, ricorda anche: «Solo due giorni fa l'Usigrai ha segnalato le preoccupazioni del sindacato per l'emendamento al milleproroghe che riaprirebbe la strada al riutilizzo senza limiti dei pensionati».



Per il sindacato dei giornalisti Rai, «la priorità resta la valorizzazione delle professionalità interne all'azienda, come previsto dal Contratto di Servizio. Assistiamo invece a continue chiamate dall'esterno, con professionisti e agenti che decidono sul prodotto editoriale dell'azienda. La Rai servizio pubblico – incalza l'Usigrai – non può essere terreno di scontro e di conquista: servono regole che ne garantiscano la necessaria autonomia e indipendenza. Il rischio invece è quello di assistere presto a nuove chiamate di esterni per l'ennesima occupazione di reti e Tg».