Il segretario Daniele Macheda al recente congresso Usigrai

17 Dic 2021

Usigrai, sciopero delle firme «contro la decisione di cancellare l'edizione notturna della Tgr»

Protesta dei giornalisti venerdì 17 dicembre. «L'azienda sostiene che l'informazione aumenterà. In realtà, rispetto al 2019, scenderà di oltre 18 ore. Solo chi vuole ridimensionare la Rai può esultare per questi tagli», rilevano.

Oggi, venerdì 17 dicembre, i giornalisti della Rai protestano togliendo le firme dai loro servizi. «I servizi del tg (o Gr) – si legge nel comunicato dell'Usigrai – sono andati in onda senza le nostre firme. Protestiamo perché, in assenza di piano industriale e confronto sindacale, il consiglio di amministrazione della Rai ha deciso di cancellare l'edizione notturna della Tgr, privando i cittadini di un importante spazio di informazione del servizio pubblico: silenzio assoluto dalle 20 fino al giorno dopo e campo libero alla concorrenza privata».



L'azienda, rimarcano i rappresentanti sindacali, «sostiene che l'informazione aumenterà. In realtà, rispetto al 2019, scenderà complessivamente di oltre 18 ore. Solo chi vuole ridimensionare la Rai può esultare per questi tagli. Chi crede nel Servizio Pubblico dovrebbe pretendere un progetto che rafforzi la presenza della Rai sul territorio, ovvero l'informazione più vicina ai cittadini».