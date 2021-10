La home page di dehoniane.it

28 Ott 2021

Centro Editoriale Dehoniano, il 29 ottobre presidio a Bologna

Lavoratrici e lavoratori, insieme con Aser e Slc Cgil e Fistel Cisl dell'Emilia Romagna, si ritroveranno alle 10 davanti alla sede della Provincia Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. «Non possono tacere nei confronti di chi li ha lasciati in una situazione di grave difficoltà», spiegano le sigle sindacali.

Le lavoratrici e i lavoratori del Centro Editoriale Dehoniano saranno in presidio davanti alla sede della Provincia Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (Dehoniani), a Bologna, domani, venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 10 alle ore 12.



«Pur riconoscendo il lavoro che il curatore fallimentare sta portando avanti per tentare di garantire la continuazione aziendale – spiega una nota di Aser, Slc Cgil e Fistel Cisl dell'Emilia Romagna – non possono tacere nei confronti di chi, dichiarando l’autofallimento della Casa Editrice e non riconoscendo, addirittura, la retribuzione di settembre, li ha lasciati in una situazione di grave difficoltà».



Le lavoratrici ed i lavoratori chiedono a Istituzioni, imprenditori e Curia di attivarsi e collaborare «perché questa importante realtà, patrimonio culturale della città di Bologna, venga preservata».