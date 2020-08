Istituzioni | 31 Lug 2020 CONDIVIDI:

Ventaglio, Fnsi: «Da Mattarella importante riconoscimento del ruolo dell'informazione professionale»

A margine della cerimonia, il segretario generale Lorusso e il presidente Giulietti hanno consegnato al capo dello Stato la Carta "Parole non pietre" e l'appello dei familiari di Italo Toni e Graziella De Palo, i due giornalisti scomparsi in Libano il 2 settembre 1980, affinché si faccia luce sulle circostanze della morte e venga loro assicurata giustizia.

Un momento della cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente Mattarella (Foto: @Quirinale)

«Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ruolo dell'informazione durante la pandemia rappresentano un importante riconoscimento per tutti i giornalisti che, anche nelle fasi più drammatiche dell'emergenza sanitaria, hanno lavorato con abnegazione e spirito di sacrificio, nell'interesse dell'opinione pubblica. Proprio questo ruolo, "opposto alle fabbriche della cattiva informazione", come ricordato dal capo dello Stato, rafforza la credibilità dell'informazione professionale, le cui regole e le cui carte deontologiche, che tutti i giornalisti sono tenuti a rispettare, sono la migliore garanzia di qualità». Lo affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana.



A margine della cerimonia del Ventaglio, i vertici della Fnsi hanno consegnato al presidente Mattarella la Carta "Parole non pietre" contro il linguaggio d'odio e i muri mediatici e l'appello dei familiari di Italo Toni e Graziella De Palo, i due giornalisti scomparsi in Libano il 2 settembre 1980, affinché si faccia luce sulle circostanze della morte e venga loro assicurata giustizia.



Nel corso della tradizionale cerimonia promossa dall'Associazione Stampa Parlamentare, il presidente della Repubblica ha ricordato che «il mondo dell'informazione è stato interpellato dal virus e, nonostante le obiettive difficoltà vissute dal settore e dai singoli giornalisti, ha dato prova di saper essere al servizio dell’interesse generale e dei cittadini. L’avere posto al centro i fatti, l'approfondimento scientifico, la ricostruzione del fenomeno, il contributo fornito all'educazione ed al senso di responsabilità dei cittadini – ha aggiunto – hanno consentito ai media di svolgere un ruolo di grande rilievo nel contrastare la pandemia».



