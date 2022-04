Verso la marcia per la pace (Foto: @perugiassisi)

21 Apr 2022

Verso la marcia per la pace, il 23 aprile doppio appuntamento ad Assisi

Alla vigilia della manifestazione in programma domenica 24 aprile, i promotori organizzano un incontro «per riflettere sulla via della pace e dare sostanza concreta al nostro impegno» e una veglia di preghiera sul tema "Fratelli Tutti: Pace e Giustizia si baceranno".

Sabato 23 aprile 2022, doppio appuntamento ad Assisi per avvicinarsi alla Marcia straordinaria per la pace e la fratellanza in programma domenica 24. Il primo è un incontro «per riflettere sulla via della pace e dare sostanza concreta al nostro impegno». Dalle 15.30 alle 18.30, nella sala della Pace del Sacro Convento di San Francesco, intervengono, fra gli altri, Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia; fra’ Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Cecilia Strada, responsabile comunicazione ResQ; Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna; la scrittrice Dacia Maraini; Marco Pedroni, presidente di Coop Italia; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi e fondatore dell'associazione Articolo 21; Bianca Pomeranzi, già membro del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne; Andrea De Domenico, vicedirettore dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina (Ocha); p. Renato Kizito Sesana, fondatore Comunità di Koinonia (Nairobi); Laura Nota, direttrice del Laboratorio di ricerca e intervento per l'orientamento alle scelte dell'Università di Padova; Marco Mascia, del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università di Padova; fra Giulio Cesareo, responsabile dell'Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi.



Con la partecipazione della cantautrice Erica Boschiero, introduce e coordina: Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi.



Il secondo appuntamento è una veglia di preghiera, in programma alle 21 nella Chiesa inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, sul tema "Fratelli Tutti: Pace e Giustizia si baceranno". Presiede il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.perlapace.it.