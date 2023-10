Un fermo immagine del video che ritrae l’uomo che rincorre Martina Mazzaro (Foto: sindacatogiornalistiveneto.it)

09 Ott 2023

Vicenza, giornalista minacciata da un tossicodipendente. La solidarietà del Sgv e del Cdr di TvA

Martina Mazzaro stava realizzando un servizio sul degrado in un parco nella città veneta.

«”Se ti trovo ti spacco la testa”. Questa l’ultima minaccia gridata alla giornalista di Tva Vicenza, Martina Mazzaro, da un tossicodipendente che credeva di essere stato ripreso a Campo Marzo». Lo si legge in una nota pubblicata dal Sindacato giornalisti Veneto sul suo sito web domenica 8 ottobre 2023 che «nel condannare l’ennesima pesante intimidazione ai danni di chi fa informazione, esprime vicinanza e solidarietà alla collega che ha avuto il solo torto di garantire il diritto-dovere di informazione come sancito dall’articolo 21 della Costituzione».



La nota riporta poi le parole della cronista aggredita: «”Ho avuto paura sì, soprattutto per coloro che erano al parco con me, in particolare una famiglia con due bambine” ci racconta. E prosegue: “Ero lì per un servizio sul degrado del vicino parcheggio Verdi ieri mattina (sabato 7 ottobre), alle 11.30. Avevo già fatto alcune interviste e poi ho visto alcuni tossicodipendenti che si bucavano a terra e vicino a loro molte siringhe, in mezzo a un contesto di genitori e figli piccoli che si godevano la bella giornata. Ho abbassato la telecamera, spenta, e mi sono avvicinata. A quel punto mi sono sentita gridare ‘cancella, cancella’ e io ho detto ‘non ho registrato stai tranquillo’. Invece quel tizio mi ha rincorso per ben tre volte e poi ha raccattato una bottiglia di vetro e me l’ha scagliata contro e io sono stata investita dai vetri infranti. Mi sentivo circondata. Ringrazio la gente che ha avvisato la polizia e gli agenti che sono arrivati subito. A me piace fare il mio lavoro e lo interpreto anche come strumento per contribuire a migliorare la società, non amo la ribalta, vado sul posto, raccolgo testimonianze, anche quelle dei tossicodipendenti e degli emarginati”. Mazzaro ha acceso la telecamera quando si è sentita in pericolo per autotutela, le immagini hanno consentito alla questura di identificare e fermare l’uomo: si tratta di un pakistano già noto, con il permesso di lavoro scaduto. È stato accompagnato al Cie di Nuoro per il rimpatrio coatto. “Sono rimasta colpita dalle attestazioni di vicinanza rivenute, ringrazio in particolare tutta la mia redazione, a partire dal mio direttore”».



Di seguito il testo del comunicato del Cdr di TvA: «Il Comitato di redazione di TvA Notizie esprime solidarietà e vicinanza alla collega Martina Mazzaro, inseguita e minacciata in Campo Marzo, a Vicenza, mentre realizzava un servizio sul degrado del Park Verdi, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei telespettatori.



Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti con tempestività e fermezza per bloccare il responsabile, che è stato identificato e trasportato in Questura. Il Questore Paolo Sartori ha disposto il trasferimento del soggetto al Centro di permanenza per i rimpatri di Nuoro, da dove sarà riportato in Pakistan, suo Paese di origine. L’uomo, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, era già stato colpito da precedenti denunce per reati legati agli stupefacenti.

È il secondo caso nel giro di pochi mesi nella zona di Campo Marzo, dove un’altra troupe di TvA Notizie è stata accerchiata e aggredita a inizio febbraio. Episodi preoccupanti, a conferma dei rischi che corrono i giornalisti nel documentare i fatti di cronaca e le situazioni di disagio nelle nostre città. Anche di fronte a queste intimidazioni la redazione di TvA Notizie ribadisce l’impegno a raccontare il territorio in tutti i suoi aspetti, a garanzia del diritto all’informazione dei cittadini».