Il presidente dell'Unione giornalisti dell'Ucraina, Sergiy Tomilenko (Foto: Twitter @Stommedia)

27 Apr 2023

Zunino, la solidarietà del sindacato dei giornalisti ucraini al collega ferito a Kherson

Il presidente dell'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina, Sergiy Tomilenko, augura pronta guarigione all'inviato italiano e ricorda Bogdan Bitik, «il tredicesimo operatore dei media ucciso dall'inizio della guerra».

L'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina (Nuju) esprime solidarietà al collega italiano Corrado Zunino, ferito a Kherson mercoledì 26 aprile 2023 mentre documentava il conflitto in atto insieme con il fixer ucraino Bogdan Bitik, rimasto ucciso nell'agguato.



«L'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina – si legge in una lettera inviata alla Fnsi – rende omaggio e ringrazia le migliaia di giornalisti stranieri che coprono la guerra in Ucraina. Per l'esercito russo i giornalisti sono un obiettivo. Sfortunatamente, lo dimostra anche il recente episodio che ha visto coinvolto l'inviato a Kherson del quotidiano La Repubblica».



Nella missiva, il presidente della Nuju, Sergiy Tomilenko, nell'augurare a Zunino «che si riprenda in fretta e possa continuare la sua attività giornalistica», pone poi l'accento sulla morte di Bogdan Bitik: «Il tredicesimo operatore dei media ucciso dall'inizio della guerra: una tragedia per tutto il mondo dell'informazione».