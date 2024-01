Parigi, la sede dell'Afp (Foto: ImagoEconomica - 2001)

17 Gen 2024

Afp, manifestazione dei giornalisti: «Israele garantisca la sicurezza dei colleghi a Gaza»

Il flash mob si è svolto mercoledì 17 gennaio 2024 nel quartier generale dell'agenzia a Parigi e in numerose sedi intorno al mondo.

I giornalisti dell'Agence France Presse (Afp), tra le agenzie di stampa più importanti al mondo, hanno espresso oggi solidarietà a nove colleghi presenti a Gaza, chiedendo alle autorità israeliane di «garantire la loro sicurezza»: è quanto annuncia la direzione dell'Afp, chiedendo inoltre alle autorità israeliane di autorizzare i giornalisti in questione a lasciare eventualmente il territorio per mettersi al riparo.



Durante la manifestazione simbolica nel quartier generale dell'Afp a Parigi e in numerose sedi intorno al mondo, giornalisti e dipendenti dell'agenzia hanno mostrato i ritratti dei nove colleghi presenti a Gaza. Un gesto simbolico di solidarietà organizzato dalla direzione, assieme ai sindacati e alla 'Société des journalistes' (Sdj). (Ansa, 17 gennaio 2024).