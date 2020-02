Anniversario | 17 Feb 2020 CONDIVIDI:

Annalisa Durante, un premio per ricordarne la storia

Doppio Appuntamento a Napoli il 19 febbraio con le autorità regionali e cittadine e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'associazionismo. Fra gli ospiti anche il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.

La locandina dell'evento (particolare)

Il prossimo 19 febbraio Annalisa Durante, la 14enne uccisa il 27 marzo 2004 in una sparatoria tra clan rivali nel quartiere Forcella, a Napoli, avrebbe compiuto 30 anni. Per celebrare questa ricorrenza, l'Associazione Annalisa Durante, in partenariato con la Fondazione Polis della Regione Campania, ha istituito la prima edizione del Premio nazionale Annalisa Durante, intitolato "La Meridiana dell'Incontro" (qui la locandina dell'evento), con l'obiettivo di ricordare la storia di Annalisa e condividere il percorso di gemellaggi artistici e culturali che l'associazione sta portando avanti fra i ragazzi di Forcella e quelli di altre località italiane.



L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Comune di Napoli, Teatro Trianon Viviani ed Assogioca, si articolerà in due momenti: alle 10.30 un incontro sulla memoria allo Spazio Comunale Piazza Forcella, in via Vicaria Vecchia 23, dal titolo "Annalisa Ieri, Annalisa Durante"; alle 18.30 un evento culturale ed artistico al Teatro Trianon Viviani, intitolato "L'impegno per la legalità e la Meridiana dell'Incontro".



Fra gli ospiti previsti, insieme con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, anche il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana Giuseppe Giulietti, il presidente dell'associazione Annalisa Durante Pino Perna, il presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese e Giannino Durante, papà di Annalisa e anima dello Spazio Comunale Piazza Forcella.