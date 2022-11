Un'immagine della campagna #FreeAssangeNow della @IFJGlobal

29 Nov 2022

Assange, 5 quotidiani chiedono agli Usa di far cadere le accuse

Appello di New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel ed El Pais. Procedere contro il fondatore di WikiLeaks in base all'Espionage Act è un «precedente pericoloso» che mette a rischio la libertà di stampa.

Il New York Times, il Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El Pais chiedono agli Stati Uniti di far cadere le accuse contro Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, per aver ottenuto e pubblicano documenti diplomatici riservati e segreti militari.



In una lettera aperta i cinque media spiegano che procedere contro Assange in base all'Espionage Act è un «precedente pericoloso» che minaccia di mettere a rischio il Primo Emendamento della costituzione americana e la libertà di stampa.



«Ottenere e diffondere informazioni sensibili quando è necessario nell'interesse pubblico è una parte centrale del lavoro quotidiano dei giornalisti. Se questo lavoro viene criminalizzato, le nostre democrazie di indeboliscono», si legge nella lettera aperta. (Ansa)