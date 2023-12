Un momento della serata (Foto: massimosestini.it)

13 Dic 2023

Ast, a Firenze la serata degli auguri del sindacato regionale

Durante l'incontro, martedì 12 dicembre 2023, sono stati consegnati i premi 'Giornalisti Toscani 2023' e il premio 'Atleta toscano dell'anno' e ufficializzati i seminari sui femminicidi da organizzare con la Regione a Firenze, Prato e Massa.

È ufficiale: Regione Toscana e Assostampa organizzeranno tre seminari per giornalisti sul linguaggio del femminicidio in tre città diverse: Firenze, Prato e Massa. L'hanno confermato il presidente, Eugenio Giani, e la capo di gabinetto, Cristina Manetti, intervenuta con la vicepresidente Ast, Chiara Brilli, alla cena degli auguri Ast nel Salone dell'Hotel Mediterraneo.



«Una serata speciale, durante la quale il presidente del sindacato toscano, Sandro Bennucci, ha parlato delle dure vertenze affrontate, negli ultimi giorni, per Nazione, Tirreno, Agenzia Dire, e la «soddisfazione per due colleghe di Fondazione Sistema Toscana, assunte con il contratto del commercio, che da gennaio, dopo un duro confronto del sindacato con l'Azienda, avranno il contratto Fieg-Fnsi», spiega l'Assostampa.



Durante la serata è avvenuta la consegna dei premi "Giornalisti Toscani 2023" al vigile del fuoco Gabriele Ghisti (personaggio simbolo dei soccorritori dell'alluvione del 2 novembre, capace di salvare una neonata dal mare di acqua e fango che avevano invaso Quarrata), all'unità cinofila della Guardia di Finanza, Elio, con il conduttore Rudolf Russo (trovarono due borsoni con un milione di euro che una donna stava trasferendo da Catania al Nord Italia), alle portavoce della Questura di Firenze, Vanessa Pellegrino Monti, e dei Carabinieri della provincia, Angela Domenica Salerno.



Premiato come atleta toscano dell'anno, da Sandro Bennucci e Franco Morabito (Gruppo giornalisti sportivi), Samuele Ceccarelli, che si è imposto all'attenzione generale per aver superato, addirittura due volte, il campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri indoor, ai campionati italiani assoluti di Ancona e agli Europei di Istanbul. Tesserato per la società Firenze Marathon e per le Fiamme oro Padova, Ceccarelli è considerato fra i velocisti azzurri di primo piano anche in vista di un 2024 molto impegnativo.



All'iniziativa hanno partecipato anche la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante e il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani; il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore del comune di Firenze e candidata sindaco Sara Funaro, il presidente della Corte d'Appello Sandro Nencini, il Procuratore generale Ettore Squillace Greco, la presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, il questore Maurizio Auriemma, il presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini.



Tutti, a cominciare da Costante e Di Trapani, hanno sottolineato il momento assai delicato che attraversa la categoria di giornalisti, che tuttavia può essere superato con l'impegno quotidiano, sul campo, sostenendo le vertenze che riguardano moltissime testate, ma anche facendo capire a governo e ministeri quanto sia indispensabile un'informazione libera, capace di garantire democrazie e pluralismo.