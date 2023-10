Attacco kamikaze in Somalia, muore un giornalista televisivo (Foto: google.com/maps)

17 Ott 2023

Attacco kamikaze in Somalia, muore un giornalista televisivo

L'attentato, avvenuto davanti a un ristorante di Mogadiscio, è stato rivendicato dal gruppo islamista al-Shabaab.

Un giornalista televisivo somalo è stato ucciso ieri in un attacco kamikaze avvenuto in un ristorante della capitale Mogadiscio: lo ha detto la polizia, citata dalla Bbc. Abdifatah Moalim Nur, alias Qeys, è morto nell'esplosione al ristorante Blue Sky, vicino al palazzo presidenziale e al museo nazionale. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo islamista al-Shabaab.



La polizia ha affermato che altre quattro persone sono rimaste ferite quando il kamikaze si è fatto esplodere davanti al ristorante. Il ministro dell'Informazione, Daud Aweis, ha condannato il «vigliacco attacco terroristico suicida».



Qeys, convinto sostenitore della libertà di stampa, aveva ricevuto minacce, come ha riferito il Sindacato dei giornalisti somali (Sjs), che monitora i media locali. Anche l'Unione nazionale dei giornalisti somali (Nusoj) ha condannato l'uccisione «insensata e brutale» del giornalista. (Ansa, 17 ottobre 2023)