Foto: ImagoEconomica/Fnsi

07 Ott 2024

Bari, l'Università cerca comunicatori. Assostampa e Odg Puglia: «Bando da ritirare»

Il sindacato e l'Ordine regionali: «C’è un chiaro tentativo di aggirare le norme di legge che impongono per alcune attività l'iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti».

«Il bando di selezione di un addetto alla comunicazione, pubblicato dall’Università di Bari, meriterebbe un premio per la creatività. La lettura dei requisiti necessari per la partecipazione, dalla riserva per ex appartenenti alle forze armate alle lauree, lascia intendere che si tratti di un bando “sartoriale” e che la selezione sia soltanto una fastidiosa formalità, necessaria perché così richiede la legge». Così, in una nota congiunta diffusa lunedì 7 ottobre 2024, l’Assostampa e l’Ordine dei giornalisti della Puglia.



Il sindacato e l’Ordine regionali «ritengono che tutto ciò sia inaccettabile e rappresenti un chiaro tentativo di aggirare le norme di legge che impongono per alcune attività l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti, oltre che uno schiaffo alle legittime aspirazioni occupazionali di tanti giovani laureati dello stesso Ateneo».



La nota prosegue: «Il rettore farebbe bene ad annullare tale procedura di selezione, che oltre a rappresentare un colpo per l’immagine dell’Università di Bari, non potrà non dare adito a contenziosi giudiziari. L’Assostampa di Puglia e l’Ordine dei giornalisti auspicano il ritiro del bando. Sarebbe logico e conseguenziale aggiungere tra i requisiti l’iscrizione all’Ordine professionale con il quale l’Ateneo condivide il Master in giornalismo». Sindacato e Ordine concludono assicurando di essere pronti «ad assistere i colleghi in ogni sede».