Campobasso, aggredita troupe Rai. La solidarietà di Assostampa e Odg regionali

«Gli aggressori – denunciano i rappresentanti dei giornalisti molisani – hanno manifestato una inaudita violenza verbale, toni sessisti, incivili e violenti» contro la giornalista Marcella Maresca e l'operatore Luca Siravo. Lamentavano di essere stati ripresi senza autorizzazione.

L'Ordine dei giornalisti e l'Associazione della stampa del Molise «condannano l'aggressione verbale contro la collega Marcella Maresca e l'operatore Luca Siravo della Rai, avvenuta in pieno centro a Campobasso da parte di tre persone che lamentavano di essere state riprese senza autorizzazione, mentre passeggiavano. Nonostante le ampie rassicurazioni ricevute, gli aggressori hanno manifestato una inaudita violenza verbale, toni sessisti, incivili e violenti soprattutto nei confronti della collega Maresca», spiegano i rappresentanti dei giornalisti molisani.

«Impedire o minacciare i giornalisti nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni, in questo caso di servizio pubblico, significa limitare l'informazione e un valore democratico protetto dalla Costituzione», aggiungono Assostampa e Odg che «esprimono vicinanza e apprezzamento per i due colleghi che, con educazione e professionalità, non hanno reagito alle provocazioni riuscendo a effettuare la diretta».