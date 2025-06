La sede del Corriere della Sera a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

19 Giu 2025

Corriere della Sera, eletto il nuovo Cdr

L’organismo è composto da Diana Cavalcoli, Valentina Baldisserri, Massimiliano Jattoni Dall’Asén, Maria Rosaria Spadaccino e Marina Amaduzzi.

Si sono svolte mercoledì 18 giugno 2025 le elezioni per il rinnovo del Comitato di redazione del Corriere della Sera.



Per le sedi della Lombardia su 291 aventi diritto hanno votato in 160 e risultano eletti i colleghi Diana Cavalcoli (102 voti), Valentina Baldisserri (94 voti) e Massimiliano Jattoni Dall’Asén (56 voti). A Roma su 62 aventi diritto hanno votato in 51 ed è stata eletta Maria Rosaria Spadaccino (40 voti). Per le Redazioni locali con 141 aventi diritto hanno votato in 73 ed è stata eletta Marina Amaduzzi (67 voti).



Lo spoglio è stato curato dai notai Massimo D’amore (Milano) e Alessandra Cioccetti (Roma).