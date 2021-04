Appuntamenti | 06 Apr 2021 CONDIVIDI:

Cronisti intercettati, il 6 aprile iniziativa online di Articolo21 e Fnsi

Appuntamento alle 17.30 sulla piattaforma Zoom. Prevista la partecipazione, fra gli altri, di Andrea Palladino, Alessandra Ballerini, Nancy Porsia, Nello Scavo, Francesca Mannocchi, Sergio Scandura. E per i promotori Elisa Marincola, Paolo Borrometi, Giuseppe Giulietti, Raffaele Lorusso.

Cronisti intercettati, il 6 aprile iniziativa online (Foto: Ansa)

Martedì 6 aprile, alle 17.30, iniziativa online sulla vicenda di Trapani e per rilanciare la necessità di nuove norme su segreto professionale, tutela delle fonti, querele bavaglio. L'incontro promosso da Articolo 21, con l'adesione della Federazione nazionale della Stampa italiana, si svolgerà in video conferenza e sarà ritrasmesso da Articolo 21 e da decine di altri siti. Si potrà seguire al seguente link: https://zoom.us/j/98397496543?pwd=enJqWDdSRFZ1SFdIbzYrRVZqNnNTQT09 e in streaming sulle pagine Facebook della Fnsi e di Articolo21.



Hanno sin qui garantito la loro presenza, anticipano i promotori, Andrea Palladino, autore dell'inchiesta sul quotidiano Domani, l'avvocata Alessandra Ballerini, i giornalisti Nancy Porsia, Nello Scavo, Francesca Mannocchi, Sergio Scandura, Elisa Marincola, Paolo Borrometi, Giuseppe Giulietti, Raffaele Lorusso.



L'iniziativa sarà coordinata da Roberto Natale e Francesco Cavalli.