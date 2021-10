Un recente incontro promosso da Articolo21 (Foto: @Artventuno)

04 Ott 2021

Cura e accuratezza nell'informazione, il 9 ottobre incontro a Perugia sui temi della Carta di Assisi

Appuntamento alle 14, alla vigilia della marcia PerugiAssisi, nella Sala dei Notari a Palazzo dei Priori (e online), per l'evento organizzato da Articolo21 con Sacro convento, Fnsi, Odg Umbria e Tavola della pace. Previsti crediti formativi per i giornalisti partecipanti.

«In questa fase in cui gli attacchi alla libertà di espressione, alla professione giornalistica e al diritto di cronaca, che è un diritto dei cittadini prima che un dovere dei cronisti, Articolo21 non si accontenta di giocare in difesa. Il ruolo stesso dei giornalisti (essenziale per garantire una piena democrazia, ce lo ricorda in continuazione il presidente Mattarella) si salva puntando all'eccellenza dell'informazione prodotta, al contrasto delle parole di odio ma anche delle fake news spesso legate anche ai ritmi insostenibili e al precariato portato alle estreme conseguenze».



Così l'associazione Articolo21 presenta l'incontro in programma sabato 9 ottobre, alle 14, a Perugia, nella Sala dei Notari a Palazzo dei Priori, organizzato con Sacro convento di Assisi, Fnsi, Odg Umbria e Tavola della pace per riflettere insieme sulle varie forme in cui declinare la Carta di Assisi, «ma anche per confrontarci in vista della Marcia PerugiAssisi e delle campagne che sono parte della nostra storia. Il nostro incontro – spiegano i promotori – che è parte dell'assemblea generale per i sessant'anni dalla prima Marcia Perugia-Assisi, offrirà agli iscritti all'Ordine dei giornalisti i crediti formativi di deontologia».



Di seguito il programma dell'incontro.



RIFLESSIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DI ASSISI

La cura della parola nei media come strumento per abbattere i muri tra popoli e culture e contrastare i discorsi di odio. (Ore 14.00 – 16.30, Sala dei Notari).



Saluti

Roberto Conticelli, presidente Odg Umbria

Paolo Borrometi, presidente Articolo 21

Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi

Enzo Fortunato, direttore Rivista San Francesco

Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai

Flavio Lotti, coordinatore Marcia PerugiAssisi



Introduzione

Roberto Natale, coordinatore Comitato scientifico Articolo21



Relazione

Laura Nota, professoressa ordinaria Università di Padova: "La passione per la verità: come informare promuovendo una società inclusiva"



Contributi

Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà cattolica

Rav Joseph Levi, vicepresidente Scuola per il dialogo interreligioso di Firenze

Imam Izzeddin Elzir, presidente Scuola per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze

Gabriela Lio, presidente Federazione donne evangeliche in Italia

Roberto Reale, scrittore e docente Università di Padova

Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura

Paola Barretta, Osservatorio di Pavia



Conclusioni

Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi



Coordina i lavori

Elisa Marincola, portavoce nazionale Articolo21.



A seguire, dalle 17, assemblea nazionale di Articolo21 nella Sala del Consiglio comunale. L'elenco dei partecipanti (in aggiornamento) è riportato sul sito web di Articolo21.