'È possibile parlare del futuro della Rai?', incontro online di Articolo21

16 Mag 2021

'È possibile parlare di futuro della Rai?', il 18 maggio incontro online di Articolo21

Nuova puntata di 'Un'ora con…' dedicata al ruolo del servizio pubblico nell'Italia e nell'Europa alle prese con l'uscita della pandemia, con il Next Generation EU, con una transizione che dovrebbe incidere sui modelli economici, sociali, culturali. Appuntamento alle 18.

«Della Rai, apparentemente, si parla tutti i giorni: polemiche che infiammano per 24 ore il dibattito politico e si spengono con la facilità con cui si sono accese. Ma sotto la superficie della lite continua non c'è un solo luogo politico-istituzionale dove la discussione tocchi il punto vero che oggi va messo all'ordine del giorno: quale ruolo spetti al servizio pubblico nell'Italia e nell'Europa alle prese con l'uscita della pandemia, con il Next Generation EU, con una transizione che dovrebbe incidere sui modelli economici, sociali, culturali. Silenzio». Lo scrive l'associazione Articolo21 che promuove sul tema un nuovo appuntamento di "Un'ora con...", gli incontri online organizzati in questi mesi su diversi argomenti.



Martedì 18 alle ore 18, dunque, si parlerà del futuro del servizio pubblico e del silenzio sulla riforma della Rai. «Un silenzio più che idoneo a non disturbare la scelta imminente sul prossimo vertice aziendale: il totonomine si intensifica, ma le candidature fioccano slegate da qualsiasi progetto sui compiti della Rai», prosegue Articolo21, che chiede che la discussione sui prossimi assetti acquisti trasparenza e renda chiari i programmi di chi vuole insediarsi a viale Mazzini, «come hanno chiesto i dipendenti e le dipendenti Rai che nei giorni scorsi hanno manifestato davanti alle sedi, come tornerà a chiedere il sindacato dei giornalisti il 20 maggio a Montecitorio», conclude l'associazione.



All'incontro online è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Roberto Amen, Vittorio Di Trapani, Tiziana Ferrario, Giuseppe Giulietti, Riccardo Laganà, Renato Parascandolo, Barbara Scaramucci, Daniela Tagliafico,Vincenzo Vita, Roberto Zaccaria. A coordinare gli interventi saranno Elisa Marincola e Roberto Natale. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Articolo21.