16 Mag 2022

Elezioni Fondo pensione complementare, candidati e vademecum

Si vota per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, solo online, senza interruzione, dalle 9 di venerdì 20 maggio fino alle 18 di martedì 24 maggio 2022. Tutte le istruzioni.

Dalle ore 9 di venerdì 20 maggio 2022 e fino alle ore 18 di martedì 24 maggio 2022 senza interruzione si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del nostro Fondo.



Hanno diritto di voto tutti i giornalisti che risultano iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2021.



È previsto soltanto il voto elettronico.



Per tutta la durata delle votazioni si potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica supporto-eligo@evoting.it per inoltrare richieste di supporto al voto.



Si ricorda che una volta entrati nel sistema di voto bisognerà innanzitutto richiedere il CERTIFICATO ELETTORALE e poi si potrà accedere alla CABINA ELETTORALE, dove si troverà la scheda con l'elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati alle cariche di amministratore e di sindaco revisore.



Si potranno indicare 4 (quattro) preferenze per il Consiglio di Amministrazione e 1 (una) sola preferenza per il Collegio dei Sindaci.



Questo l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati:



Per il Consiglio di amministrazione:

Boni Valerio;

Dragoni Giovanni;

Lo Conte Marco;

Marani Alessia;

Rho Edmondo;

Romagnoli Enrico;

Stella Tiziana;

Varagona Vincenzo.



Per il Collegio dei Sindaci:

Chianese Giuseppe;

Lupi Francesco Maria;

Pedullà Renato;

Sbardellati Andrea.



PER APPROFONDIRE

Per ogni informazione è possibile visitare la sezione "Speciale elezioni" del sito web del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

A questo link, infine, il vademecum con le istruzioni per votare.