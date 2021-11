Ex fissa, deliberato anche per il 2021 il pagamento della rata di 3.000 euro (Foto: tdg.ch)

18 Nov 2021

Come previsto dal regolamento in vigore, il Comitato di gestione del Fondo ha stabilito l'erogazione, entro il mese di dicembre, della quota relativa all'anno in corso a tutti i giornalisti che sono in attesa di percepire l'indennità.

Anche quest'anno - al pari di quanto avvenuto negli ultimi quattro anni - il Comitato di gestione del Fondo ex fissa ha stabilito l'erogazione, entro il mese di dicembre, del rateo di tremila euro lordi, relativo al 2021, così come previsto dal regolamento in vigore, ai circa 2.400 giornalisti in attesa di percepire l'indennità ex fissa.



Tra Fnsi ed Editori prosegue, inoltre, il confronto per individuare soluzioni condivise che possano accelerare la liquidazione di quanto dovuto ai giornalisti in attesa della prestazione.



Si ricorda, infatti, come confermato in più occasioni dalla magistratura in tutti i gradi di giudizio, che non esiste alcuna responsabilità dell'Inpgi nella gestione del Fondo né alcuna rivendicazione può essere promossa nei confronti della Fnsi, in quanto l'obbligo di alimentare il Fondo è esclusivamente in capo agli Editori. (T.D.)