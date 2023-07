Filippo Facci (ImagoEconomica/Fnsi)

Facci, la denuncia delle Cpo Fnsi, Odg, Usigrai e GiULia Giornaliste: «Linguaggio inaccettabile»

In un comunicato congiunto le Commissioni pari opportunità «si riservano di denunciare al Consiglio di disciplina dell’Odg di Milano» quanto scritto dal cronista «sulla violenza denunciata a Milano da una ragazza di 22 anni, di cui il giornalista scrive su Libero dell'8 luglio: “fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”».

«Le leggi, le norme deontologiche, il Manifesto di Venezia. Ma prima di tutto il principio di umanità e di rispetto primario verso le persone, rendono intollerabile quanto scritto da Filippo Facci sulla violenza denunciata a Milano da una ragazza di 22 anni, di cui il giornalista scrive su Libero dell'8 luglio: “fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”». Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso il 9 luglio 2023 dalle Commissioni pari opportunità della Fnsi, dell’Ordine dei giornalisti, dell’Usigrai e dell’associazione GiULiA giornaliste.



«Non c’è alcun diritto di critica - continua la nota - in un linguaggio di tale violenza, che calpesta ogni regola di umana solidarietà e di buon senso, e non è schermo il fatto che la denuncia della giovane si sia trasformata in un “caso politico”, come se questo consentisse l’oltraggio verso la querelante. Le Commissioni pari opportunità della Fnsi, dell’Ordine dei giornalisti, dell’Usigrai insieme all’associazione GiULiA giornaliste stigmatizzano profondamente l’articolo, il post, il tweet divulgati da Facci, tanto più preoccupate dalla notizia che lo stesso è annunciato come uno dei commentatori della televisione di servizio pubblico, con uno spazio quotidiano su Raidue. Non sono i toni “dissacranti e ironici” a turbare, ma la totale insensibilità su un problema che sconvolge le donne, tutte le donne, con un approccio disposto a violare ogni codice di civile rispetto».



Il comunicato si chiude con un annuncio: «Le Cpo Fnsi, Odg, Usigrai e GiULiA, si riservano di denunciare al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti di Milano quanto sopra».