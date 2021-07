La procura della Repubblica di Torino

13 Lug 2021

False mail, la solidarietà della Fnsi alle giornaliste Giustetti e Trinchella

«Un episodio che desta preoccupazione e sconcerto», commenta il sindacato dei giornalisti, che è al fianco delle colleghe, «pronto a sostenerle in qualsiasi iniziativa decideranno di intraprendere a tutela della loro professionalità e del lavoro dell'intera categoria».

La Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce all'Associazione Stampa Subalpina nell'esprimere solidarietà alle colleghe Ottavia Giustetti de "La Repubblica" e Giovanna Trinchella de "Il Fatto Quotidiano", coinvolte, loro malgrado, in una inchiesta della procura di Torino su un presunto scambio di mail aventi ad oggetto un magistrato non più in servizio nel capoluogo piemontese.



Dopo accertamenti tecnici disposti dalla stessa procura, le mail attribuite alle giornaliste sono risultate false e l'inchiesta archiviata. Per il sindacato dei giornalisti si tratta di «un episodio che desta preoccupazione e sconcerto». La Fnsi è al fianco delle colleghe, «pronta a sostenerle in qualsiasi iniziativa decideranno di intraprendere a tutela della loro professionalità e del lavoro dell'intera categoria».