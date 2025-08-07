CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Giorgio Mottola e il ministro Alessandro Giuli a Fenix (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Libertà di informazione 22 Set 2025

Fenix, momenti di tensione tra cronista di Report e la scorta di Giuli

Giorgio Mottola ha denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l'avrebbe tirato per la giacca, mentre insieme ad altri colleghi stava ponendo delle domande al ministro alla festa del movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

Momenti di tensione tra il giornalista di Report, il programma di Rai 3, Giorgio Mottola e gli uomini della scorta del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Lo riferisce l’Adnkronos sabato 20 settembre 2025, specificando che Mottola ha denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l'avrebbe tirato per la giacca, mentre insieme ad altri cronisti chiedeva al ministro se «trasformeranno la Biennale in un megafono del trumpismo». Il ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni terminato il suo intervento sul palco, è stato scortato all'interno di un padiglione.

Il giornalista si è rivolto a uno degli uomini della sicurezza del ministro: «Ma lei mi spinge così? Non dovete impedire ai giornalisti di fare domande. Stavo facendo le domande, non attentando alla sicurezza del ministro». (anc)

@fnsisocial
Libertà di informazione
12 Set 2025
Giornalista della Stampa: «Cacciata da Flotilla». Costante: «Una ferita all'informazione»
Libertà di informazione
08 Ago 2025
Caso Almasri, Gasparri attacca Zanchini. Fnsi accanto al collega: «Fare domande è diventato rischioso»
Libertà di informazione
07 Ago 2025
Dal gruppo Tosinvest querele contro due giornalisti del Fatto Quotidiano. Fnsi: «Al fianco dei colleghi»
 Le altre news

Articoli correlati

Internazionale20 Set 2025
Cpj: «31 reporter uccisi in un attacco di Israele in Yemen il 10 settembre»
Istituzioni10 Set 2025
Von der Leyen: «Sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera». Barachini: «Doveroso intervenire»
Internazionale10 Set 2025
Witness for Gaza, una 'redazione galleggiante' al largo delle coste della Striscia: candidature aperte fino al 12 settembre
Internazionale03 Set 2025
Giornalisti, l'associazione dei redattori di Europa e America Latina: «Basta spargimento di sangue innocente»
Internazionale01 Set 2025
Turchia, oscurato per 5 giorni un canale Tv di opposizione
Internazionale30 Ago 2025
Gaza, Ifj con Rsf e Avaaz: «Il 1° settembre Global Media Blackout per sostenere i giornalisti nella Striscia»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits