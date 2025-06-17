Un momento della presentazione del Festival (Foto: Luca D’Agostino – lealidellenotizie.it)

12 Mag 2026

Festival del giornalismo di Leali delle Notizie, dal 9 al 14 giugno la XII edizione

A Ronchi dei Legionari sono previsti 175 ospiti. Nel corso della rassegna saranno consegnati i premi intitolati a Cristina Visintini e Daphne Caruana Galizia.

L'associazione culturale Leali delle Notizie si prepara al XII Festival del Giornalismo che, dal 9 al 14 giugno 2026, trasformerà Ronchi dei Legionari (in provincia di Gorizia) in capitale del giornalismo, con ospiti e appuntamenti che spazieranno tra i principali temi di attualità, ripercorrendo importanti pagine di storia.



Il programma è stato presentato lunedì 11 maggio e partirà dal 15 al 24 maggio con gli incontri itineranti di ‘Aspettando il Festival...’ che, oltre a Ronchi, toccheranno altri dieci Comuni.



Nel calendario rientrano 4 mostre, 4 spettacoli e 55 panel, tra incontri, masterclass e presentazioni editoriali e video, con 175 ospiti. Focus sull'informazione: ruolo dell'IA, conflitti, inchieste, cronaca giudiziaria, libertà di stampa dopo 10 anni dal Freedom Of Information Act, il futuro della professione. E poi la geopolitica mondiale, i 50 anni del terremoto del Friuli, gli 800 di San Francesco, i 25 dal G8 di Genova.



Anche l'edizione 2026 si aprirà e chiuderà con la consegna di due riconoscimenti: il 9 giugno il V premio Leali Young in memoria della giornalista Cristina Visintini, dedicato ad aspiranti giornalisti sul cambiamento climatico; domenica 14 sarà consegnato il IX premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, vinto dal direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, vittima del 'caso Paragon'. Tra gli ospiti figurano le giornaliste Alessandra Briganti e Anna Zafesova, il prof. Tommaso Piffer, i giornalisti Lorenzo Trombetta (sulla questione siriana), Stefano Polli, Alessio Lasta e Giuseppe Palmisano (vicepresidente Comitato Onu per i diritti economici, sociali e culturali).



Il presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino, ha parlato di un «traguardo di mesi di lavoro, passione, contatti, idee e confronti: a Ronchi arrivano ospiti e lanciano sempre nuove proposte». Per il sindaco di Ronchi, Mauro Benvenuto, il festival «crea legami, genera pensiero, ci fa sentire parte di qualcosa di più grande» e «la città si riconosce nei valori fondamentali di un'informazione libera, consapevole e responsabile». Il Festival ha l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e del ministero della Cultura e il sostegno della Regione Fvg in particolare. (anc)