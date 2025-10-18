La pagina bianca sul numero 49 del 2025 di ff La copertina del numero 49 del 2025 di ff

05 Dic 2025

Ff, pagina bianca a sostegno dello sciopero dei giornalisti: «Il contratto Fnsi - Fieg sia rinnovato»

La redazione del settimanale in lingua tedesca: «Un nuovo accordo non deve lasciare indietro nessuno, tutelare i diritti acquisiti, considerare nuovi profili professionali e affrontare il tema dell'intelligenza artificiale e dell'equo compenso per la distribuzione di contenuti online».

«Un articolo di ff potrebbe essere stampato qui per te. Perché la pagina è vuota, leggi l'editoriale a pagina 3»: questo il testo pubblicato su una pagina del numero 49 del 2025 di ff, settimanale altoatesino in lingua tedesca.



Nell’editoriale la redazione esprime solidarietà «con lo sciopero indetto venerdì scorso dall'associazione nazionale dei giornalisti Fnsi. I tagli al personale nelle redazioni a livello nazionale, la perdita di potere d'acquisto degli stipendi dei giornalisti dovuta all'inflazione, i licenziamenti, le ripetute crisi con cassa integrazione e migliaia di prepensionamenti, nonché la paralisi della contrattazione collettiva, hanno gravemente ostacolato il flusso delle notizie. Ciò ha un impatto negativo sul pluralismo e sul diritto all'informazione dei cittadini. Pertanto, insieme ai nostri colleghi, chiediamo che il contratto collettivo nazionale tra l'associazione dei giornalisti e gli editori (Fieg), scaduto oltre dieci anni fa, venga finalmente rinnovato. Un nuovo accordo non deve lasciare indietro nessuno, tutelare i diritti acquisiti, considerare nuovi profili professionali e affrontare il tema dell'intelligenza artificiale e dell'equo compenso per la distribuzione di contenuti online. Con una pagina bianca in questo numero (pagina 31), la redazione di ff vuole mandare un segnale: un'informazione di alta qualità è possibile solo con giornalisti professionisti».



La redazione conclude: «Un nuovo e moderno contratto di lavoro contribuisce a tutelare i diritti di noi giornalisti, così come di tutti i dipendenti del nostro Paese». (anc)