Giornalisti del Tirreno in piazza il 13 ottobre 2025
Vertenze 23 Ott 2025

Il Tirreno, Fnsi: «Vicini al collega del Cdr sospeso dall'azienda e alla lotta dell'Ast»

La Federazione della Stampa «sosterrà ogni iniziativa che redazione e Assostampa Toscana decideranno di mettere in campo» a tutela del giornalista colpito dalla contestazione disciplinare bollata come «illegittima».

La Federazione nazionale della Stampa italiana «è vicina al collega sindacalista del Tirreno colpito da una contestazione disciplinare dell'azienda e sospeso per cinque giorni e all'Associazione Stampa Toscana, che ha annunciato immediato ricorso legale contro questo provvedimento, illegittimo, e li affiancherà in ogni sede. Al giornalista - spiega il sindacato in una nota diffusa giovedì 23 ottobre 2025 - è stata espressa solidarietà da tutta Italia, perché con questo atto l'editore, il Gruppo Sae, ha colpito in maniera del tutto strumentale un collega nell'esercizio delle sue funzioni sindacali».

La redazione di questa storica testata, ricorda la Federazione della Stampa, «è alle prese da mesi in una dura vertenza contro un'azienda che viola gli accordi ministeriali, che è appena stata condannata per comportamento antisindacale e che ora colpisce indiscriminatamente un componente del Comitato di redazione perché è impegnato nella difesa dei diritti dei colleghi. Per questo motivo la Fnsi sosterrà ogni iniziativa che redazione e Ast decideranno di mettere in campo». (mf)

Vertenze
23 Ott 2025
