Un frame del video di Alessandro Mantovani (Screenshot da ilfattoquotidiano.it)

21 Mag 2026

Flotilla, Alessandro Mantovani è rientrato in Italia: «Mi hanno legato, imbavagliato e picchiato»

Il giornalista del Fatto Quotidiano era a bordo di una delle navi intercettate dagli israeliani.

Il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, con il deputato del M5s Dario Carotenuto, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. I due, come riporta l’agenzia Ansa giovedì 21 maggio 2026, sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea da Atene.



Il giornalista ha raccontato la sua esperienza in alcuni video pubblicati durante lo scalo ad Atene sul sito web del Fatto Quotidiano: «Abbiamo lasciato gli altri, circa 180, su una delle due navi prigione: ci hanno separato ieri mattina. Ci hanno messo le catene alle caviglie. Ci hanno legato e imbavagliato e hanno subito iniziato a picchiarci. Abbiamo preso le botte. Ho visto persone con sospette fratture alle braccia e alle costole. Con i palestinesi fanno anche peggio. Ti pestavano e dicevano “Welcome to Israel”. Anche molte donne hanno preso botte». Mantovani ha concluso: «Non mi hanno ridato i documenti. La violenza questa volta è aumentata senz'altro, sin dagli abbordaggi».



La Fnsi e Stampa Romana si erano appellati al ministero degli Esteri per favorire la liberazione del collega e di tutti i militanti della Flotilla. (anc)