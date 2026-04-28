Il giornalista Alessandro Mantovani (Foto: streaming da ilfattoquotidiano.it)

19 Mag 2026

Global Flotilla, tra i fermati il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani

Tutte le barche per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane martedì 19 maggio 2026. Con il cronista anche il deputato M5s Dario Carotenuto. La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod in serata.

Tutte le barche della Flotilla per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. L'ha confermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, martedì 19 maggio 2026, aggiungendo che sono 29 gli attivisti italiani trattenuti. Con loro anche tre persone non italiane ma residenti in Italia.



L'ultima barca ad essere intercettata è stata la Karsi-i Sabadab, sui cui viaggiavano il deputato M5s Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista, Ruggero Zeni.



La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod in serata. Ad attenderli il team legale di Adalah. (Ansa)