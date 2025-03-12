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Foto: Towfiqu barbhuiya su Unsplash
Fondo Complementare 13 Mag 2026

Fondo Giornalisti: cade il vincolo temporale per il cambio di comparto

Da maggio 2026 gli aderenti hanno la possibilità di modificare la loro strategia di investimento in qualsiasi momento dell’anno (una sola volta ogni 12 mesi), senza dover attendere specifiche finestre temporali come accadeva in passato.

«Il percorso di rinnovamento del Fondo prosegue e, come anticipato, abbiamo una novità importante per la gestione del tuo profilo: cade il vincolo temporale per il cambio di comparto, così come deciso nell’ultimo Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2026». Lo annuncia il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani in una comunicazione pubblicata sul suo sito web.

Il Fondo spiega poi la novità agli iscritti nel dettaglio: «Da maggio hai la possibilità di modificare la tua strategia di investimento in qualsiasi momento dell’anno (una sola volta ogni 12 mesi), senza dover attendere specifiche finestre temporali come accadeva in passato. Potrai accedere alla tua Area Riservata e valutare autonomamente il profilo più coerente con i tuoi obiettivi».

Arriva poi un invito alla prudenza: «La libertà di agire è un grande vantaggio, ma il contesto attuale ci impone una riflessione, in attesa di – speriamo prossimi – eventi più rassicuranti. I mercati finanziari restano abbastanza volatili e incerti, tra rallentamento economico, politiche monetarie ancora prudenti e tensioni geopolitiche che continuano a pesare sul clima degli investitori. In questo scenario, è opportuno mantenere un approccio diversificato coerente con il proprio profilo di rischio e orizzonte temporale».

La prima operazione di switch è gratuita. Per tutte le richieste successive, è previsto un contributo alle spese di gestione della pratica pari a 15 euro. Viene infino specificato che c’è anche la possibilità «di suddividere la tua posizione (maturata o futura) su più comparti, a condizione che ogni quota rappresenti almeno il 25% del montante o dei nuovi conferimenti». (anc)

PER APPROFONDIRE
La comunicazione completa è disponibile sul sito web del Fondo Giornalisti.

(Foto: Towfiqu barbhuiya su Unsplash)

@fnsisocial
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