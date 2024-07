L’esterno del Media Solidarity Center a Khan Younis (Foto: Pjs)

23 Lug 2024

Gaza, a Khan Younis apre il Media Solidarity Center

All’interno della struttura i giornalisti potranno accedere alla corrente elettrica e a internet e avranno a disposizione dieci postazioni di lavoro.

Il Sindacato dei giornalisti palestinesi (Pjs) il 23 luglio 2024 inaugurerà il suo primo centro di solidarietà per i media a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Lo si legge sul sito web dell’Ifj. Il centro, la cui realizzazione è stata possibile grazie al supporto del Norsk Journalistlag norvegese e dell'Unifor Social Fund canadese, fornirà ai professionisti dei media uno spazio atteso da tempo per lavorare in sicurezza e continuare a fornire al mondo resoconti sulla guerra in corso a Gaza.



Il Media Solidarity Center, che fornirà una connessione completa a Internet e alla corrente elettrica, includerà dieci postazioni di lavoro dotate di laptop. Uno spazio aggiuntivo sarà dedicato alle piccole riunioni. Il centro fungerà anche da ufficio Pjs per fornire supporto ai suoi membri. Ciò consentirà al Pjs, all'Ifj e ai loro partner di organizzare vari eventi e corsi di formazione a supporto di giornalisti e media a Gaza.



Il vicesegretario generale dell'Ifj, Tim Dawson, ha affermato: «Il centro di solidarietà è fondamentale per supportare i nostri colleghi sul campo. Il centro offrirà ai giornalisti un'ancora di salvezza fondamentale per lavorare a Khan Younis».



Secondo le statistiche dell'Ifj, ad oggi almeno 117 professionisti dei media sono stati uccisi durante la guerra a Gaza.