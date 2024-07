La petizione di Rsf

23 Lug 2024

Rsf, petizione online per la liberazione della giornalista russo – americana Alsu Kurmasheva

La cronista è stata condannata a sei anni e mezzo di reclusione dalla Corte Suprema del Tatarstan, in Russia.

È di lunedì 22 luglio 2024 la notizia della condanna da parte della Corte Suprema del Tatarstan, in Russia, della giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva a sei anni e mezzo di reclusione. La reporter di Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) di Praga è detenuta nelle carceri russe dal 18 ottobre 2023.



Reporter Senza Frontiere, attraverso il suo sito web, sta promuovendo una campagna per esortare il Dipartimento di Stato americano a dichiarare la giornalista americana Alsu Kurmasheva ingiustamente detenuta in Russia e a raddoppiare gli sforzi per garantire il suo rilascio sicuro e senza ulteriori indugi. È possibile firmare la petizione di Rsf a questo link.



Come riporta l’Ansa, inoltre, due esperte indipendenti delle Nazioni Unite hanno denunciato i «processi fasulli» e le recenti condanne in Russia per Evan Gershkovich e Alsu Kurmasheva e ne hanno chiesto la liberazione immediata.



«Siamo scioccate» dalla condanna del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich e della collega di Radio Free Europe/Radio Liberty Alsu Kurmasheva per «crimini che non hanno commesso. La natura affrettata e segreta dei loro processi - rispettivamente della durata di tre e due giorni e a porte chiuse - è l'ennesima dimostrazione dei processi fasulli e delle condanne su accuse inventate nei confronti di giornalisti che stavano semplicemente facendo il loro lavoro», affermano la relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nella Federazione Russa, Mariana Katzarova, e la relatrice speciale Onu sul diritto alla libertà di opinione e di espressione, Irene Khan, in una dichiarazione resa nota a Ginevra.



Insieme a Evan Gershkovich e Alsu Kurmasheva, almeno 33 giornalisti sono attualmente detenuti in Russia. Le due esperte chiedono alla Russia il rilascio immediato e incondizionato di tutti i giornalisti detenuti esclusivamente per aver svolto il loro lavoro e di abrogare tutte le leggi che limitano indebitamente la libertà di espressione.