Gazzetta del Mezzogiorno, il sindacato: «Al fianco dei colleghi per salvare testata e posti di lavoro»

La decisione dei curatori fallimentari di dichiarare concluso l'esercizio provvisorio e di pubblicare un bando per l'affitto temporaneo della testata disgiunto dalla vendita «apre scenari di ulteriore incertezza. Non consentiremo che questa operazione si trasformi in un affare per qualcuno e in una beffa per i lavoratori», ammoniscono la Fnsi e le Assostampa di Puglia e Basilicata.

La campagna #IoStoConLaGazzetta

«La Federazione nazionale della Stampa italiana e le Associazioni della Stampa di Puglia e Basilicata sono al fianco dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno nella battaglia per assicurare la continuità delle pubblicazioni e salvaguardare la storia della testata e i livelli occupazionali. La decisione dei curatori fallimentari della Edisud spa di dichiarare concluso l'esercizio provvisorio e di pubblicare un bando per l'affitto temporaneo della testata disgiunto dalla vendita della stessa, apre scenari di ulteriore incertezza. Sono a rischio i posti di lavoro e un patrimonio di informazione consolidatosi in 132 anni di storia che appartiene alla gente di Puglia, Basilicata e dell'intero Meridione», spiega il sindacato dei giornalisti.



«Non consentiremo che questa operazione, per la quale chiederemo ai responsabili della procedura fallimentare di aprire al più presto la necessaria e ineludibile fase di consultazione sindacale, si trasformi in un affare per qualcuno e in una beffa per tanti, ossia per i lavoratori, che devono vedere salvaguardati crediti e diritti acquisiti, e l'opinione pubblica di due regioni, che sarebbe gravemente danneggiata dal colpo mortale che si infliggerebbe al pluralismo dell'informazione», concludono la Fnsi e le Assostampa.