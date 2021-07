Il segretario del sindacato dei giornalisti della Liguria, Fabio Azzolini

12 Lug 2021

Genova, evento di Assostampa e Ordine per i 20 anni dal G8. Il 14 luglio la presentazione

A 20 anni dal G8 di Genova, l'Associazione Ligure dei giornalisti e l'Ordine dei Giornalisti della Liguria organizzano ai Giardini Luzzati una giornata di confronto. Partendo dalla ricostruzione del lavoro dei cronisti e dei fotogiornalisti che nel luglio del 2001 seguirono il meeting, l'evento si prefigge l'obiettivo di verificare quali siano oggi le condizioni della professione e quali ostacoli si frappongano al diritto dei cittadini ad essere informati.



Mercoledì 14 luglio, alle ore 12 (ore 11.30 per i siti e le radio tv locali), nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, via Fieschi 3 (interno 26), il segretario del sindacato dei giornalisti della Liguria, Fabio Azzolini, e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, Filippo Paganini, presenteranno in dettaglio l'evento.