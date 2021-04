Vertenze | 03 Apr 2021 CONDIVIDI:

Il Sole 24 Ore, il Cdr all'azienda: «Il futuro non può prescindere dalla valorizzazione del capitale umano»

I giornalisti replicano alle accuse dell'editore, che ha imputato alla rappresentanza sindacale di essere ostacolo allo sviluppo. «Distese relazioni sindacali rappresentano, queste sì, elemento necessario per una crescita sana, non costruita solo sul taglio dei costi», rilevano. Prosegue intanto la protesta per la cassa integrazione a zero ore di tre colleghi.

Una veduta della nuova sede del Sole 24 Ore a Milano (Foto: ilsole24ore.com)

«Il Comitato di redazione non conduce battaglie personali, ma è portavoce e rappresentante dell'assemblea dei giornalisti; assemblea che lo sostiene con forza, come dimostrano le mozioni approvate negli ultimi mesi sempre a larghissima maggioranza». I rappresentanti sindacali del Sole 24 Ore rispondono così all'editore dopo la replica dell'azienda al comunicato sindacale pubblicato venerdì 2 aprile. Comunicato nel quale, riassumono i giornalisti del quotidiano di Confindustria, «abbiamo raccontato solo alcune delle difficoltà con le quali la redazione del Sole 24 Ore si sta confrontando ogni giorno, tuttavia onorando l'impegno con i lettori per un'informazione puntale e competente».



L'azienda, rileva il Cdr in una nota pubblicata anche sul sito web del giornale, «in maniera del tutto irrituale nella forma e inaccettabile nei contenuti, ha replicato in calce, imputando alla rappresentanza sindacale di essere ostacolo allo sviluppo e sollevando anche possibili violazioni contrattuali nell'azione di protesta in corso per la collocazione in cassa integrazione a zero ore (per la prima volta nella storia del Sole 24 Ore) di tre colleghi. Ricordiamo – ribattono i giornalisti – che in un'azienda editoriale, dove il capitale è soprattutto quello umano, distese relazioni sindacali rappresentano, queste sì, elemento necessario per una crescita sana, non costruita solo sul taglio dei costi».



L'editore, da parte sua, per il futuro indica un'ideale ricetta fatta di "sviluppo dei ricavi e decisa riduzione di tutti i costi di funzionamento". «Per ora, nonostante annunci e promesse, abbiamo visto sempre e solo la seconda parte: in un momento storico nel quale le persone sono riconosciute ovunque come l'asset principale di qualsiasi azienda, ci chiediamo da quale taglio potrà arrivare lo sviluppo dei ricavi e quale esigenza di bilancio impedisca di avere rapporti corretti con la redazione», incalza il Cdr.



«Continueremo a impegnarci – concludono i rappresentanti sindacali – nella tutela dei colleghi, dei loro diritti, a difesa delle loro professionalità, sforzandoci di cogliere tutte le sfide dell'innovazione tecnologica e di prodotto che possono contribuire allo sviluppo dei ricavi. Ma il futuro non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane e professionali dei giornalisti. Solo con un'organizzazione del lavoro adeguata si possono affrontare le sfide di quest'epoca».



Diverse le manifestazioni di solidarietà e sostegno arrivate al Comitato di redazione e a tutti i giornalisti del Sole 24 Ore, anche da parte dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana.