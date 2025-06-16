La locandina del seminario

09 Apr 2026

'Intelligenza artificiale, giornalismo e democrazia': il 15 aprile seminario in Fondazione Murialdi

Nel corso dei lavori si evidenzierà come l'evoluzione dell’AI sia una sfida inedita, per la rapidità con la quale migliora le proprie performances, promettendo o minacciando, a seconda dei punti di vista, di sostituire gradualmente una serie di competenze umane. L’appuntamento è per le 9:30 in via Nizza 35 a Roma. Tra i relatori anche il segretario aggiunto vicario della Fnsi, Domenico Affinito.

È in programma mercoledì 15 aprile 2026 alle 9:30 il seminario ‘Intelligenza artificiale, giornalismo e democrazia’, organizzato dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con la Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi.



Nel corso dei lavori, che si svolgeranno nella sede della Fondazione (via Nizza 35, Roma), verrà evidenziato come l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sia una sfida inedita, per la rapidità con la quale migliora le proprie performances, promettendo o minacciando, a seconda dei punti di vista, di sostituire gradualmente una serie di competenze umane. La sfida tra essere umano e macchina riguarda però la performance in senso ampio, comprese le questioni legate a etica e controllo dei processi, in particolare quelli che riguardano la democrazia e il giornalismo in quanto suo promotore.



Sostituire la politica con il calcolo, le regole con il codice, rischia di favorire, nelle tecnologie di controllo civile come in quelle belliche, una deriva tecnocratica, sovente associata a politiche populiste. Tutto questo richiama una pressante necessità di negoziazione costante di dati e algoritmi.



La discussione partirà dal libro “Guerre in codice – Come le intelligenze artificiali resettano la democrazia” del giornalista Michele Mezza, che interverrà assieme a Domenico Affinito (Dataroom Corriere della Sera, segretario aggiunto vicario Fnsi), Arturo Di Corinto (giornalista e consigliere Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Paola Marsocci (prof.ssa di Diritto costituzionale, CoRiS Sapienza), Vittorio Roidi (giá presidente della Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi), Christian Ruggiero (presidente Laurea Magistrale Media, comunicazione digitale e giornalismo, CoRiS Sapienza) e Giancarlo Tartaglia (segretario generale Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi). (anc)