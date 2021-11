La locandina del Manifesto di Venezia

25 Nov 2021

La Cpo Usigrai per il 25 novembre: «Continua l'impegno del sindacato sul tema della violenza contro le donne»

«I femminicidi non sono solo fatti di cronaca: sono principalmente un problema culturale e sociale. Come giornaliste e giornalisti abbiamo una grande responsabilità nel raccontarli», scrive la Commissione, che ricorda, fra gli strumenti per una corretta narrazione, il Manifesto di Venezia e il codice antimolestie Rai.

La Cpo del sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai ricorda che, per indicare una corretta narrazione che "incida sul cambiamento culturale", quattro anni fa è stato redatto il Manifesto di Venezia, «inserito dall'Usigrai nel recepimento del contratto nazionale di lavoro giornalistico».



Inoltre «da gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo articolo 5 bis, intitolato "Rispetto delle differenze di genere", che è stato inserito nel Testo unico dei Doveri del giornalista», aggiunge la Commissione.



La Cpo Usigrai ricorda, infine, anche il recente codice antimolestie sul luogo di lavoro introdotto in Rai e la nomina della consigliera di fiducia alla quale possono rivolgersi le dipendenti e i dipendenti.