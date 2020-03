Appuntamenti | 23 Mar 2020 CONDIVIDI:

'La detenzione di Patrick Zaki nell'Egitto di Al Sisi', il 25 marzo dibattito online

Appuntamento alle 18.30 sulle pagine Facebook di Làbas e Amnesty Bologna. Partecipano, fra gli altri, Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia; Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni; Azzurra Meringolo, giornalista e scrittrice.

La locandina dell'iniziativa

«A 48 giorni dall'arresto di Patrick Zaki, studente egiziano dell'Università di Bologna del Master Gemma (Women's and Gender Studies) le condizioni della sua detenzione nelle carceri egiziane appaiono sempre più drammatiche: le ultime notizie sulle sue condizioni risalgono all'11 marzo e l'attenzione internazionale è tutta rivolta al contrasto alla diffusione del Covid-19 (una minaccia ancora di più pericolosa per Patrick che soffre d'asma). Le mobilitazioni nelle piazze che per settimane hanno chiesto la sua liberazione sono inevitabilmente sospese ed è nostro compito non far calare l'attenzione sul suo caso». Lo afferma, in una nota, il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.



«Dal 7 febbraio, giorno del suo arresto – aggiunge – abbiamo ascoltato molte promesse da parte delle istituzioni italiane e internazionali ma, al di là della presenza alle prime udienze sulla detenzione preventiva di Patrick Zaki, non sono state assunte iniziative più ampie e di segno critico sul piano diplomatico nei confronti dell'Egitto, uno Stato con il quale l'Italia e l'Europa, anche dopo l'assassinio di Giulio Regeni, hanno continuato a fare enormi affari economici, militari, sui rimpatri e la gestione dei flussi migratori. Eppure nell'Egitto di Al Sisi ci sono migliaia di detenuti politici come Patrick (reo, secondo l'accusa, di aver fatto propaganda sovversiva e diffuso notizie false su Facebook), le libertà politiche e di stampa sono costantemente attaccate e giornalisti, politici d'opposizione, avvocati, attivisti, temono ogni giorno per la propria vita».



Qual è dunque il contesto sociale e politico in cui è maturato l'arresto di Patrick Zaki? Qual è lo stato dei diritti umani in Egitto? Quali sono gli interessi geopolitici dietro le relazioni con l'Egitto? A queste e ad altre domande proveranno a rispondere Làbas e Amnesty Bologna attraverso una discussione online, «per non smettere mai di chiedere che Patrick venga liberato e possa tornare al più presto a studiare nella città di Bologna», conclude Noury.



L'appuntamento è per mercoledì 25 marzo, ore 18.30, in diretta Facebook dalle pagine di Làbas e Amnesty Bologna. Con Riccardo Noury parteciperanno: Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni; Azzurra Meringolo, giornalista e scrittrice; Francesco Strazzari, professore associato di Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Sara Prestianni, esperta di Egitto e di migrazioni.