Vertenze | 03 Mar 2020 CONDIVIDI:

La Stampa, il Cdr sospende lo sciopero delle firme

La decisione presa «vista la disponibilità ad aprire un dialogo, congelando temporaneamente le ricadute economiche e i trasferimenti». Le trattative sindacali proseguono.

La redazione La Stampa in via Lugaro a Torino (Foto: Alberto Giachino. 12 febbraio 2014)

Il Comitato di redazione del La Stampa, pur proseguendo le trattative sindacali, ha deciso di sospendere lo sciopero delle firme attuato dal 16 febbraio. «Questa forma di protesta – spiega il Cdr in una nota pubblicata anche sul sito web del quotidiano – era scattata all'indomani della presentazione del piano 'Digital First' del direttore, che prevede una nuova organizzazione basata su tagli agli stipendi e trasferimenti (otto colleghi) da Roma a Torino mai concordati. Le problematiche restano tutt'ora in una fase di discussione. Ma, vista la disponibilità ad aprire un dialogo, congelando temporaneamente le ricadute economiche e i trasferimenti, il Comitato di redazione ritiene di sospendere la protesta».



Il Cdr «desidera ringraziare pubblicamente i colleghi che con compattezza hanno fino ad oggi sostenuto la complessa vertenze e i Cdr delle numerose testate che hanno manifestato la loro solidarietà», concludono i giornalisti.