#NoBavaglioUngherese, il 30 luglio tweetstorm e video-incontro promossi da Articolo 21

Appuntamento su Twitter dalle 17 alle 18. Fra i primi ad aderire il segretario generale della Efj, Ricardo Gutiérrez; il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti; il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.

Viktor Orban (Foto: agensir.it)

«L'irreversibile china verso il controllo e la censura del governo di Viktor Orban sulla stampa ungherese non può essere più tollerata. Per denunciare ancora una volta la deriva antidemocratica ed illiberale che caratterizza l'Ungheria, giovedì 30 luglio, Articolo21 ha promosso una doppia iniziativa». È quanto si legge sul sito web dell'Associazione.



«Un tweetstorm – prosegue l'editoriale a firma di Antonella Napoli – per rilanciare il nostro sempre più convinto #NoBavaglioUngherese e il video incontro "Un'ora con…" dedicato all'appello lanciato dalla Federazione europea dei giornalisti che chiede alla Commissione Europea di avviare un'inchiesta sulla vicenda Index Ungheria, culminata con il licenziamento del direttore della testata indipendente ungherese».



All'incontro, moderato da Roberto Natale, coordinatore del Comitato scientifico di Articolo21, parteciperanno il segretario generale della Efj Ricardo Gutiérrez; il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti; il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.



«L'incontro sarà occasione per chiedere anche all'Italia di mobilitarsi in sede europea contro questa deriva nazionalista e populista inconciliabile con la appartenenza all'Unione», conclude Napoli. L'appuntamento è dalle 17 alle 18 su Twitter con l'hashtag #NoBavaglioUngherese.



L'elenco delle adesioni è disponibile sul sito web di Articolo21.