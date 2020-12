Appuntamenti | 15 Dic 2020 CONDIVIDI:

'Notizie di transito', il 16 dicembre la presentazione dell'ottavo rapporto di Carta di Roma

Quanto e come i media mainstream hanno raccontato migrazioni e minoranze nel 2020? E i social? Che impatto ha avuto l'emergenza sanitaria sul racconto della migrazione? Se ne parla online a partire dalle 11 con, fra gli altri, il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti; Carlotta Sami dell'Unhcr; il professor Ilvo Diamanti; Triantafillos Loukarelis, direttore di Unar.

La locandina della presentazione del rapporto 'Notizie di transito' (particolare)

Il transito del meteorite Covid-19, che ha stravolto quotidianità, politiche e agenda delle notizie è titolo dell'VIII Rapporto della Carta di Roma: il transito come viaggio di migranti e rifugiati attraverso il Mediterraneo, che trova, anche nel 2020, uno spazio centrale nell'informazione; il transito come transizione dall'invisibilità alla legalità dei lavoratori stranieri regolarizzati; il transito come passaggio vietato dai decreti sicurezza alla chiusura dei porti, e le quarantene; il transito come diffusione del virus Sars-CoV-2, attraverso luoghi e 'attraverso' soggetti di trasmissione; infine il transito come trapasso dei migranti, vittime di naufragi.



Quanto, come e quando i media italiani hanno raccontato le migrazioni e le minoranze nel 2020? Qual è stata la presenza di migranti e rifugiati nell'informazione mainstream e nei social? Qual è stato l'impatto dell'emergenza sanitaria Covid-19 sul racconto della migrazione? A questi e ad altri quesiti prova a rispondere 'Notizie di transito', ottavo rapporto annuale su media e immigrazione curato dall'associazione Carta di Roma insieme con l'Osservatorio di Pavia, i cui dati saranno presentati il 16 dicembre in streaming alle 11.



Presenta i dati: Giuseppe Milazzo Ricercatore dell'Osservatorio di Pavia. Commenta: Ilvo Diamanti, professore dell'Università di Urbino, direttore di Demos&PI. Intervengono, fra gli altri, Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa di Unhcr; Triantafillos Loukarelis, direttore di Unar; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi. Previsti anche reading, interviste e intermezzi musicali.